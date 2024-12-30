«Мужик, ну ты серьёзно?» Самедов объяснил, чем его раздражает Соболев

Ну, пожалуйста, не надо вот этого, блин: «Я всю жизнь мечтал играть в “Спартаке”, потом что-то пошло не так — я надеваю свитер СКА. Мужик, ну ты серьёзно? Хватит, скоро 30 лет — можно хернёй не заниматься? Хорошо, меняешь клуб, зарабатываешь деньги, всем спасибо, я решил сменить команду. Но вот это когда начинается — хватит», — сказал Самедов в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова.