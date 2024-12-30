«Мужик, ну ты серьёзно?» Самедов объяснил, чем его раздражает Соболев

Самедов признался, что не видит ничего плохого в переходе форварда из «Спартака». Однако он не понимает, зачем Соболев даёт громкие комментарии в СМИ. Самедов привёл в пример себя — он является воспитанником красно-белых, но демонстративно не клялся в любви клубу.
«Ничего плохого не думаю насчёт перехода [Соболева в “Зенит”]. Просто я всё время думаю о том, что надо следить за своей речью и за тем, что ты говоришь. Надо быть немножко поумнее.
Где бы я ни играл, говорю: «Ребят, я воспитанник “Спартака”. Есть, был и буду. Но у меня сложилась так карьера, что я играл в “Динамо”, “Локомотиве”, никому не клялся нигде в любви, ромбики не целовал, при этом везде говорил, что я спартаковский воспитанник.
Ну, пожалуйста, не надо вот этого, блин: «Я всю жизнь мечтал играть в “Спартаке”, потом что-то пошло не так — я надеваю свитер СКА. Мужик, ну ты серьёзно? Хватит, скоро 30 лет — можно хернёй не заниматься? Хорошо, меняешь клуб, зарабатываешь деньги, всем спасибо, я решил сменить команду. Но вот это когда начинается — хватит», — сказал Самедов в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова.