Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мужик, ну ты серьёзно?» Самедов объяснил, чем его раздражает Соболев

Известный российский экс-футболист Александр Самедов объяснил, чем его раздражает нападающий «Зенита» Александр Соболев.

Источник: Чемпионат.com

Самедов признался, что не видит ничего плохого в переходе форварда из «Спартака». Однако он не понимает, зачем Соболев даёт громкие комментарии в СМИ. Самедов привёл в пример себя — он является воспитанником красно-белых, но демонстративно не клялся в любви клубу.

«Ничего плохого не думаю насчёт перехода [Соболева в “Зенит”]. Просто я всё время думаю о том, что надо следить за своей речью и за тем, что ты говоришь. Надо быть немножко поумнее.

Где бы я ни играл, говорю: «Ребят, я воспитанник “Спартака”. Есть, был и буду. Но у меня сложилась так карьера, что я играл в “Динамо”, “Локомотиве”, никому не клялся нигде в любви, ромбики не целовал, при этом везде говорил, что я спартаковский воспитанник.

Ну, пожалуйста, не надо вот этого, блин: «Я всю жизнь мечтал играть в “Спартаке”, потом что-то пошло не так — я надеваю свитер СКА. Мужик, ну ты серьёзно? Хватит, скоро 30 лет — можно хернёй не заниматься? Хорошо, меняешь клуб, зарабатываешь деньги, всем спасибо, я решил сменить команду. Но вот это когда начинается — хватит», — сказал Самедов в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь