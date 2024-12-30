Аленичев назвал два матча «Спартака» в 2024 году, которые с удовольствием бы пересмотрел

«С удовольствием ещё бы раз посмотрел матч “Спартак” — “Локомотив”. “Спартак” обыграл “Локомотив” со счётом 5:2. Это был очень интересный, зрелищный и интенсивный матч с обилием забитых мячей. Это то, что понравилось зрителям и мне. С удовольствием бы пересмотрел его ещё раз! Как и пересмотрел бы ещё раз недавний выездной матч “Спартака” с “Краснодаром”. На мой взгляд, это два очень ярких матча для “Спартака”, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.