«Краснодар» обсуждает трансфер Осипенко. Клуб готов предложить до € 5 млн

В текущем сезоне Максим Осипенко провёл за футбольный клуб «Ростов» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также защитник провёл два матча за сборную России, в которых сумел записать на свой счёт три гола.