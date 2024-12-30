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«Краснодар» обсуждает трансфер Осипенко. Клуб готов предложить до € 5 млн

Футбольный клуб «Краснодар» обсуждает трансфер защитника Максима Осипенко с «Ростовом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Чемпионат.com

«Краснодарский клуб готов предложить за защитника до € 5 млн. Стороны продолжают диалог», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Максим Осипенко провёл за футбольный клуб «Ростов» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также защитник провёл два матча за сборную России, в которых сумел записать на свой счёт три гола.

Максим Осипенко перешёл в «Ростов» зимой 2020 года из «Тамбова». Сумма трансфера составила € 250 тыс. по версии Transfermarkt.

Ростов
Краснодар