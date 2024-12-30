Футболист Смолов про «Советское шампанское»: «Его вообще пьют люди? Выживают после него?»

Гостем выпуска стал экс-футболист сборной России Александр Самедов, который сейчас работает в воронежском «Факеле» старшим селекционером.
В начале выпуска Смолов пошутил по поводу «Советского шампанского», которое он налил в бокалы.
«Советское шампанское». Его вообще пьют люди? Выживают после него?" — сказал Смолов.
«Ну, хватит тебе наговаривать», — ответил Самедов.
Смолов посмеялся и добавил: «Или мы в какой повестке? Что мы поддерживаем и хвалим российские, отечественные бренды, да?».
«Конечно. Только так», — отметил Самедов.