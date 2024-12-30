Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Смолов про «Советское шампанское»: «Его вообще пьют люди? Выживают после него?»

Бывший футболист сборной России Федор Смолов, который в настоящее время является игроком «Краснодара», выпустил новогодний выпуск на своем канале Smol Talk.

Источник: Соцсети

Гостем выпуска стал экс-футболист сборной России Александр Самедов, который сейчас работает в воронежском «Факеле» старшим селекционером.

В начале выпуска Смолов пошутил по поводу «Советского шампанского», которое он налил в бокалы.

«Советское шампанское». Его вообще пьют люди? Выживают после него?" — сказал Смолов.

«Ну, хватит тебе наговаривать», — ответил Самедов.

Смолов посмеялся и добавил: «Или мы в какой повестке? Что мы поддерживаем и хвалим российские, отечественные бренды, да?».

«Конечно. Только так», — отметил Самедов.

Краснодар