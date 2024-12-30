«Химки» хотят подписать полузащитника «Оренбурга» Коваленко

В текущем сезоне Александр Коваленко провёл за «Оренбург» 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одной голевой передачей. Также полузащитник отыграл четыре матча в Кубке России, но в этом турнире Александру не удалось отметиться результативными действиями.