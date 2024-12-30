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«Химки» хотят подписать полузащитника «Оренбурга» Коваленко

Футбольный клуб «Химки» хочет подписать полузащитника «Оренбурга» Александра Коваленко в зимнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб намерен осуществить трансфер Коваленко, если будет снят трансферный бан», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Александр Коваленко провёл за «Оренбург» 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одной голевой передачей. Также полузащитник отыграл четыре матча в Кубке России, но в этом турнире Александру не удалось отметиться результативными действиями.

Коваленко перешёл в «Оренбург» летом 2024 года из санкт-петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 2 млн по версии Transfermarkt.

Химки
Оренбург