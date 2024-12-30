L'Equipe: «Монако» видит в Угальде замену травмированному Балогуну

Угальде играет в «Спартаке» с февраля 2024 года. В этом сезоне 22-летний нападающий забил 16 мячей и сделал 2 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах и является лучшим бомбардиром РПЛ после 18 туров (15 голов).