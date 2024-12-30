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L'Equipe: «Монако» видит в Угальде замену травмированному Балогуну

«Монако» может приобрести нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в качестве замены для травмированного нападающего Фоларина Балогуна, сообщает L'Equipe.

Источник: Спорт-Экспресс

Как утверждает источник, княжеский клуб уже несколько недель изучает возможность трансфера костариканца, но изначально не планировал делать это уже зимой. Однако травма Балогуна заставило руководство «Монако» рассмотреть покупку игрока в ближайшее трансферное окно.

Ранее французский журналист Мохамед Тубаш-Тер уже сообщал об интересе монегасков к форварду красно-белых.

Угальде играет в «Спартаке» с февраля 2024 года. В этом сезоне 22-летний нападающий забил 16 мячей и сделал 2 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах и является лучшим бомбардиром РПЛ после 18 туров (15 голов).

Контракт Угальде с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Спартак
Монако