Экс-форвард «Спартака» Барриос завершил карьеру

«Мы будем больше пересекаться на футбольном поле, но с другой стороны — с той, где я буду тренером, поддерживая молодых людей, давая им инструменты, чтобы они могли расти. Буду делиться своим опытом, который я накопил за все эти годы», — написал 40-летний парагваец в соцсети.