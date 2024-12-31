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Смолов: «Советское» шампанское. Его вообще пьют люди? Выживают после него?

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов пошутил над известным игристым напитком.

Источник: Чемпионат.com

В начале нового выпуска на своём Youtube-канале Смолов позволил себе шуточное замечание относительно «Советского шампанского», которое он разлил по бокалам вместе со своим гостем Александром Самедовым.

— «Советское» шампанское. Его вообще пьют люди? Выживают после него? — сказал Смолов.

Действующее трудовое соглашение Смолова с «Краснодаром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Александр Самедов завершил карьеру в 2019 году. В составе красно-белых, в который воспитанник клуба вернулся в 2017 году, он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. За национальную команду России полузащитник играл с 2011 по 2018 год.

Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
8.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
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Красные карточки
0
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Штанги, перекладины
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Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь