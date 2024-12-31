Самедов — об Угальде: меганеприятный чудак

«Угальде? К нему было много негатива. Я аплодирую. Реально аплодирую. Я ещё в матче с “Факелом” видел — он такой неприятный. Я когда смотрел сверху, мы играли с ними — он вообще меганеприятный чудак: он маневрирует, умеет выступать на линии, спиной к воротам, у него хорошие открывания, хорош в подыгрыше. Я рад за него», — сказал Самедов в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова.