Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самедов — об Угальде: меганеприятный чудак

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о форварде красно-белых Манфреде Угальде.

Источник: Чемпионат.com

Он признался, что рад за костариканского нападающего, которому удалось проявить себя в РПЛ. Самедов назвал Угальде «меганеприятным чудаком», имея в виду его неудобность для соперников.

«Угальде? К нему было много негатива. Я аплодирую. Реально аплодирую. Я ещё в матче с “Факелом” видел — он такой неприятный. Я когда смотрел сверху, мы играли с ними — он вообще меганеприятный чудак: он маневрирует, умеет выступать на линии, спиной к воротам, у него хорошие открывания, хорош в подыгрыше. Я рад за него», — сказал Самедов в подкасте на YouTube-канале Фёдора Смолова.

Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 14315 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Виктор Гончаренко
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
53′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
62′
Эсекиэль Барко
64′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
83′
29
Рикарду Мангаш
6
Срджан Бабич
88′
23
Никита Чернов
35
Кристофер Мартинс
75′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
83′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
75′
25
Данил Пруцев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Данила Ведерников
90+2′
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
19
Никита Ермаков
29
Лука Веснер Тичич
70
Максим Шнапцев
85′
52
Артем Чистяков
7
Владислав Карапузов
33′
67′
80
Валерий Царукян
10
Александр Трошечкин
58′
34
Антон Мухин
90
Огнен Ожегович
67′
9
Зе Турбо
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
0
12
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
11
Фолы
17
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь