«Вы успокойтесь». Юрий Семин объяснил, почему «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ

— Да, я верю. Семак знает эту подготовку. Он сам игроком был в российском чемпионате. Он знает, как три месяца быть без футбола. Такого нет нигде в Европе, а у нас много тренеров европейских. Вот Станкович, европейский тренер. Как готовить команду? Семак знает лучше всех. Поэтому спокойно: он подготовит, и вы выиграете. Вот почему они первый этап, можем сказать, не совсем хорошо, не с отрывом ушли, у них же на сборах, у вас не все приехали, — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.