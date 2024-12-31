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Экс-футболист «Зенита» вспомнил самых пьющих одноклубников: «Любил водочки выпить»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал об отношении своих одноклубников к распитию алкогольных напитков.

Источник: fc-zenit.ru

Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год.

— Правда, что Петржела во время тяжелейшей предсезонки давал один день на разгрузку и футболисты могли пить и есть, что хотели?

— Такие дни были, но в «Зените» собралось поколение классных молодых футболистов — Аршавин, Денисов, Быстров. Не помню, чтобы они много выпивали. Это наша чешская компания могла где-то собраться в ресторане, чтобы попить пива, но не больше пяти-шести кружек. Не было такого, что кайфовали до пяти утра. Если погода солнечная, могли выбраться на пляж искупаться.

— Кто на вашей памяти самый пьющий футболист «Зенита»?

— Саша Спивак любил водочки выпить. Из иностранных — покойный Фернандо Риксен. Очень жалко его.

— Были в «Зените» те, кто вообще не пил?

— Думаю, что таких было большинство. Я помню, что у Анюкова был принцип, что во время сезона он ни капли алкоголя не выпьет, но после окончания чемпионата даст себе свободу. Толя Тимощук вообще никогда не притрагивался к алкоголю и до сих пор не пьет, насколько я знаю. Фатих Текке тоже никогда не пил из-за религии, — заявил Чонтофальски в интервью Metaratings.ru.

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