Экс-футболист «Зенита» вспомнил самых пьющих одноклубников: «Любил водочки выпить»

Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год.
— Правда, что Петржела во время тяжелейшей предсезонки давал один день на разгрузку и футболисты могли пить и есть, что хотели?
— Такие дни были, но в «Зените» собралось поколение классных молодых футболистов — Аршавин, Денисов, Быстров. Не помню, чтобы они много выпивали. Это наша чешская компания могла где-то собраться в ресторане, чтобы попить пива, но не больше пяти-шести кружек. Не было такого, что кайфовали до пяти утра. Если погода солнечная, могли выбраться на пляж искупаться.
— Кто на вашей памяти самый пьющий футболист «Зенита»?
— Саша Спивак любил водочки выпить. Из иностранных — покойный Фернандо Риксен. Очень жалко его.
— Были в «Зените» те, кто вообще не пил?
— Думаю, что таких было большинство. Я помню, что у Анюкова был принцип, что во время сезона он ни капли алкоголя не выпьет, но после окончания чемпионата даст себе свободу. Толя Тимощук вообще никогда не притрагивался к алкоголю и до сих пор не пьет, насколько я знаю. Фатих Текке тоже никогда не пил из-за религии, — заявил Чонтофальски в интервью Metaratings.ru.