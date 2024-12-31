Экс-футболист «Зенита» вспомнил самых пьющих одноклубников: «Любил водочки выпить»

— Думаю, что таких было большинство. Я помню, что у Анюкова был принцип, что во время сезона он ни капли алкоголя не выпьет, но после окончания чемпионата даст себе свободу. Толя Тимощук вообще никогда не притрагивался к алкоголю и до сих пор не пьет, насколько я знаю. Фатих Текке тоже никогда не пил из-за религии, — заявил Чонтофальски в интервью Metaratings.ru.