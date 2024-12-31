Арсений Логашов: напрягает, что красная икра подорожала в два раза

«У меня главное на новогоднем столе — салат оливье и красная икра. Она сейчас в два раза подорожала, конечно, напрягает. Раньше покупали 2 кг икры, а в этот Новый год пока ещё не купили ни одного (смеётся)», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».