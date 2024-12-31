Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Григорян оценил 2024 год для российского футбола

Бывший главный тренер «Кубани» и «Урарту» Александр Григорян оценил 2024 год для российского футбола.

Источник: Чемпионат.com

"2024 год в российском футболе был интересным. Получилось это за счёт того, что появилась конкуренция в борьбе за первое место. И, похоже, она приобрела не временный оттенок, потому что теперь сложно предсказать, кто будет чемпионом. В нижней части таблицы давно не было такой плотности. Даже только эти два фактора говорят о том, что РПЛ действительно интересная.

В 2024 году мы увидели тактические новинки от тренеров. Например, ложные функции крайних защитников в «Локомотиве». Когда в Европе тактические новинки закончились, в России наконец-то появились«, — сказал Григорян в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Премьер-лига: таблица и календарь