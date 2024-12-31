Александр Григорян оценил 2024 год для российского футбола

"2024 год в российском футболе был интересным. Получилось это за счёт того, что появилась конкуренция в борьбе за первое место. И, похоже, она приобрела не временный оттенок, потому что теперь сложно предсказать, кто будет чемпионом. В нижней части таблицы давно не было такой плотности. Даже только эти два фактора говорят о том, что РПЛ действительно интересная.