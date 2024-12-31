Защитник «Зенита» Родригао может стать игроком «Васко да Гама» — BTB Sports

Родригао выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.