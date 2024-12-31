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Защитник «Зенита» Родригао может стать игроком «Васко да Гама» — BTB Sports

«Васко да Гама» проявляет интерес к 29-летнему центральному защитнику «Зенита» Родригао. Об этом сообщает BTB Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, «Васко да Гама» также хочет подписать бывшего крайнего нападающего «Краснодара» Вандерсона, который в январе 2023 года покинул стан «быков» и перешёл в «Интернасьонал».

Родригао выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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