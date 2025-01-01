Самый странный чемпионат СССР в истории: его правила переписывали на ходу

Послевоенные чемпионаты СССР по футболу несли в себе особую энергетику. Каждый матч был своеобразным напоминанием о Великой Победе. Но в то же время в спортивной организации турниров наблюдались большие огрехи.
В 1946-м году киевское «Динамо» было оставлено в первой группе чемпионата СССР, несмотря на последнее место в таблице. Спустя сезон ситуация повторилась — на этот раз пощадили ВВС. Но чемпионат 1948 года переплюнул, пожалуй, всех.
Перед стартом нового турнира футбольные чиновники задумали революцию. Если раньше в главной лиге страны играли 12−13 команд, то к сезону-1948 было допущено аж 30 участников! Новичками стали клубы из ряда советских республик, в том числе две украинские (харьковский «Локомотив» и «Шахтер» из Сталино) и три российские — горьковское «Торпедо», челябинский «Дзержинец» и свердловский «Авангард». Они подходили под следующее определение: «В первой группе должны играть команды из всех крупнейших городов и промышленных центров СССР, включая столицы союзных республик».
Конечно, проводить двухкруговой турнир в таком формате было нереально — каждой команде пришлось бы играть по 58 матчей. Поэтому чемпионат был разбит на две географические зоны по 15 команд. Планировалось, что лучшие из каждой группы сойдутся в финальной пульке и оспорят звание чемпиона.
Новый сезон по необычной схеме начался 2 мая 1948 года. Однако через две недели федерация решила переписать правила. Было объявлено, что 16 новичков покидают лигу и переходят во вторую группу, а матчи с их участием аннулируются. К тому моменту прошли 30 игр, и 22 из них пошли под нож.
Чемпионат продолжился с участием 14 команд. По его итогам, как и в прошлые годы, никто не вылетел. Победителем стал московский ЦДКА, где зажигали легендарные Всеволод Бобров, Владимир Дёмин и Григорий Федотов.
Отстраненные от участия команды играли во второй группе. Чуть лучше остальных выступил харьковский «Локомотив», который стал победителем в финальной пульке. Некоторые команды отказались играть в сезоне, и их можно было понять. Где брать мотивацию, когда все усилия на футбольном поле перечеркиваются в кабинетах?
Дмитрий Панов