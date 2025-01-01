Самый странный чемпионат СССР в истории: его правила переписывали на ходу

Перед стартом нового турнира футбольные чиновники задумали революцию. Если раньше в главной лиге страны играли 12−13 команд, то к сезону-1948 было допущено аж 30 участников! Новичками стали клубы из ряда советских республик, в том числе две украинские (харьковский «Локомотив» и «Шахтер» из Сталино) и три российские — горьковское «Торпедо», челябинский «Дзержинец» и свердловский «Авангард». Они подходили под следующее определение: «В первой группе должны играть команды из всех крупнейших городов и промышленных центров СССР, включая столицы союзных республик».