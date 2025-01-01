Дмитрий Булыкин назвал главное событие в российском футболе в 2024 году

«Главное событие прошлого года в российском футболе — борьба трёх команд за чемпионство в прошлом сезоне РПЛ. Была интрига до последних минут — это очень сильно понравилось болельщикам», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.