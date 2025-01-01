Александр Бубнов назвал топ-5 российских футболистов в 2024 году

«В России сейчас, без сомнений, не хватает ярких футболистов. Если определять символическую сборную, то на всех позициях, кроме вратарской, можно ставить только легионеров. Молодым игрокам трудно развиваться из-за засилья иностранных футболистов. Поэтому в 2024 году приходится выбирать из весьма ограниченного круга претендентов», — приводит слова Бубнова Sportbox.