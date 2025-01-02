Роналду может покинуть «Аль-Наср», Ольмо стал свободным агентом, «Тоттенхэм» гонится за Грилишем

По крайней мере, такие слухи распространяются изданием Marca. По их информации, Роналду недоволен отсутствием трофеев в «Аль-Насре» и готов покинуть клуб в ближайшее время — зимой или летом 2025 года, когда истечет срок действия его контракта. Заканчивать карьеру португалец не собирается, так что вполне вероятно, что скоро увидим его на новом месте работы. Хотя, как пишет Goal, скоро к нему в команду может подъехать Каземиро из «МЮ». Вдруг на пару исправят ситуацию, вспомнив славные времена в Мадриде?