Бубнов определил самые удачные трансферы 2024 года в РПЛ

«Если говорить об удачных трансферах года, то в первую очередь назвал бы новичка “Зенита” Максима Глушенкова, перебравшегося из “Локомотива”, и новичка “Спартака” Эсекьеля Барко, сменившего “Ривер Плейт” на российский клуб.



Оба быстро адаптировались, вписались в состав, стали ведущими игроками и приносят большую пользу. Третьим в эту компанию поставил бы Артёма Дзюбу», — приводит слова Бубнова Sportbox.