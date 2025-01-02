Бубнов определил самые удачные трансферы 2024 года в РПЛ

«Если говорить об удачных трансферах года, то в первую очередь назвал бы новичка “Зенита” Максима Глушенкова, перебравшегося из “Локомотива”, и новичка “Спартака” Эсекьеля Барко, сменившего “Ривер Плейт” на российский клуб.
Оба быстро адаптировались, вписались в состав, стали ведущими игроками и приносят большую пользу. Третьим в эту компанию поставил бы Артёма Дзюбу», — приводит слова Бубнова Sportbox.
36-летний Артём Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона» в сентябре 2024 года. Он пополнил состав команды в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае 2024 года.
За «Акрон» нападающий провёл 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.