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Бубнов определил самые удачные трансферы 2024 года в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение об удачных трансферах клубов Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

Источник: Чемпионат.com

«Если говорить об удачных трансферах года, то в первую очередь назвал бы новичка “Зенита” Максима Глушенкова, перебравшегося из “Локомотива”, и новичка “Спартака” Эсекьеля Барко, сменившего “Ривер Плейт” на российский клуб.

Оба быстро адаптировались, вписались в состав, стали ведущими игроками и приносят большую пользу. Третьим в эту компанию поставил бы Артёма Дзюбу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

36-летний Артём Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона» в сентябре 2024 года. Он пополнил состав команды в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае 2024 года.

За «Акрон» нападающий провёл 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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