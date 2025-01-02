Амарал: «Спартак» в России — это как «Реал» в Испании

— Это народный клуб, прежде всего. И я говорил, что статус клуба и давление СМИ, которое существует вокруг него, делают его «Бенфикой» или мадридским «Реалом» в России. Мы говорим о клубе, который за последние 20 лет всего один раз стал чемпионом страны, но каждый год от него ждут, что это произойдет снова.