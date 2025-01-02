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Амарал: «Спартак» в России — это как «Реал» в Испании

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в интервью португальским СМИ сравнил московский клуб с мадридским «Реалом».

Источник: ФК «Спартак»

Португалец работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

— Каким клубом является «Спартак» по значимости, количеству болельщиков и вызываемому интересу?

— Это народный клуб, прежде всего. И я говорил, что статус клуба и давление СМИ, которое существует вокруг него, делают его «Бенфикой» или мадридским «Реалом» в России. Мы говорим о клубе, который за последние 20 лет всего один раз стал чемпионом страны, но каждый год от него ждут, что это произойдет снова.

— Но оправданы ли это ожидания?

— Они имеют под собой почву, потому что такова история клуба. 90-е были годами великой славы [для «Спартака»].

— Пока не появился «Зенит»?

— Не только. До появления «Зенита» [среди лидеров РПЛ] «Спартак» уже несколько лет как не побеждал. Это клуб, который заслуживает того, чтобы снова пережить эти славные годы, но им придется осознать, что клубу необходима правильная структура, чтобы последовательно идти к этой цели и достичь ее, — цитирует Амарала Mais Futebol.

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