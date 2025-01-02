Амарал рассказал, что «люди со стороны» влияли на решения в «Спартаке» в личных интересах

ТАСС, 2 января. Люди со стороны влияли на решения в футбольном клубе «Спартак», руководствуясь личными интересами. Об этом газете Mais futebol заявил бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.
Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака» в ноябре 2024 года по соглашению сторон. Португалец занимал эту должность с декабря 2023 года.
«Было некоторое сопротивление. Мне трудно работать в контексте, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не в соответствии с тем, что лучше для клуба, а в соответствии с тем, что лучше для этих людей. Есть одна вещь, которой я горжусь: я всегда защищал клуб, всегда защищал тех, кто платил мне зарплату, и я делал все, чтобы клуб стал лучше, чтобы команда была лучше и чтобы все было более стабильно. Кроме того, есть проблемы, которые я не контролирую и которые я просто должен уважать», — отметил Амарал.
Португалец сообщил, что его контракт со «Спартаком» был рассчитан до конца сезона-2024/25. «Я подписал короткий контракт на полтора года с возможностью продления, но этого не произошло, и я считаю, что это было лучшим решением для всех сторон. Я очень благодарен за опыт и возможность работать в клубе такого масштаба, за фантастических людей, которых я там встретил. Не могу не назвать Александра Матыцына (председателя совета директоров “Спартака” — прим. ТАСС) и Павла Жданова (члена совета директоров “Спартака” — прим. ТАСС)», — сказал Амарал.
«Помимо опыта, который они мне дали в других аспектах, не связанных с футболом, с самой игрой, были люди, которые приветствовали меня с распростертыми объятиями и всегда безмерно меня уважали. Это мужчины с большой буквы, которым я буду благодарен на всю жизнь и которые станут моими друзьями на всю жизнь», — добавил он.
После ухода Амарала должность спортивного директора «Спартака» остается вакантной. Столичная команда после 18 туров чемпионата России набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.