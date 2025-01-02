Амарал рассказал, что «люди со стороны» влияли на решения в «Спартаке» в личных интересах

«Было некоторое сопротивление. Мне трудно работать в контексте, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не в соответствии с тем, что лучше для клуба, а в соответствии с тем, что лучше для этих людей. Есть одна вещь, которой я горжусь: я всегда защищал клуб, всегда защищал тех, кто платил мне зарплату, и я делал все, чтобы клуб стал лучше, чтобы команда была лучше и чтобы все было более стабильно. Кроме того, есть проблемы, которые я не контролирую и которые я просто должен уважать», — отметил Амарал.