«Абаскаль станет тренером топ-уровня, верю. Станковича мы выбрали из-за его взгляда на игру и желания доминировать». Амарал о «Спартаке»

— В конце сезона на должность тренера был нанят Деян Станкович. Бывший игрок, построивший блестящую карьеру в Италии.
— Мы договорились об уходе Гильермо Абаская, который является тренером с потенциалом, и я верю, что он станет тренером топ-уровня, но наступил непростой момент, когда перемены были неизбежны.
Мы назначили временного тренера из штаба (Владимира Слишковича — Спортс''), который руководил командой на финишной прямой сезона, но мы уже готовили решение по новому назначению.
Я составил список из нескольких тренеров, с которыми мне было интересно поговорить. Я не хотел никого нанимать, не разговаривая, не встречаясь и не беседуя. Совет директоров тоже не хотел этого делать. И Станкович был одним из них. Выбор в его пользу был немедленным.
— Почему?
— Из-за того, как он смотрел на игру и как он хотел доминировать, что характерно для культуры «Спартака» и что всегда должно характеризовать клуб. И из-за его сильного характера.
В итоге у нас было очень прямое общение. Я сразу почувствовал, что он правильный тренер, и Станкович также почувствовал по разговору со мной, что это будет правильный шаг. У нас возникла сильная связь с первого разговора.
Я сразу же поговорил с владельцами и генеральным директором клуба и сказал им, что это правильный тренер. Я сделал это еще до того, как написал то, что должно было стать моим отчетом о Станковиче, — сказал бывший спортивный директор красно-белых в интервью Maisfutebol.