«Абаскаль станет тренером топ-уровня, верю. Станковича мы выбрали из-за его взгляда на игру и желания доминировать». Амарал о «Спартаке»

Я сразу же поговорил с владельцами и генеральным директором клуба и сказал им, что это правильный тренер. Я сделал это еще до того, как написал то, что должно было стать моим отчетом о Станковиче, — сказал бывший спортивный директор красно-белых в интервью Maisfutebol.