Леонид Слуцкий рассказал о главном условии, которое позволяло ему сохранять работу в ЦСКА

— Это было прямо основным условием. В ЦСКА была принята система бонусов за прошедший сезон, и бонус платился команде, он был достаточно существенный, только если ЦСКА попадал в групповой этап Лиги чемпионов. Благо при мне мы попадали всё время, — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.