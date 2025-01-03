Слуцкий рассказал, почему Алекс Фергюсон не здоровался с ним перед матчем «МЮ» — ЦСКА в ЛЧ

«Была очень смешная история, когда я вышел на разминку — как правило, там мы выходили минут за 40 на разминку, — и всё время мимо меня ходил Алекс Фергюсон. И он не здоровался, потому что не знал, кто я — потому что они буквально неделю назад играли в Москве, и был главный тренер Хуанде Рамос. Я думаю, что он даже был не в курсе, что поменялся тренер у ЦСКА и новый специалист, ведь всё-таки они очень ориентированы от себя, на своей команде, я не думаю, что там так прямо готовили к сопернику. И мне всё время хотелось как-то с ним поздороваться и сказать: “Это вот я, тоже главный тренер и тоже вот сейчас будем играть против вас, вот здравствуйте”. И я не знал вообще, как себя вести и что делать», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.