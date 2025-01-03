Ловчев назвал лучшее событие 2024 года в российском футболе

«Лучшее событие года в российском футболе — появление такого игрока, как Батраков. Сейчас, когда мы не играем в международных турнирах, вдруг появляется такой парень. Это говорит о том, что футбол это не только поля, тренеры. Футбол это ещё и количество, из которого порой появляется качество», — приводит слова Ловчева Sport24.