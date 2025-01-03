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Ловчев назвал лучшее событие 2024 года в российском футболе

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос о главном событии 2024 года в российском футболе.

Источник: Чемпионат.com

«Лучшее событие года в российском футболе — появление такого игрока, как Батраков. Сейчас, когда мы не играем в международных турнирах, вдруг появляется такой парень. Это говорит о том, что футбол это не только поля, тренеры. Футбол это ещё и количество, из которого порой появляется качество», — приводит слова Ловчева Sport24.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

Локомотив