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Арсен Венгер высказался о назначении экс-скаута «Арсенала» Кахигао в «Спартак»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», французский специалист Арсен Венгер высказался о назначении экс-скаута «канониров» Фрэнсиса Кахигао в московский «Спартак».

Источник: Getty Images

«Приглашение Кахигао — отличный улов для “Спартака”. Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — сказал Венгер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О назначении Кахигао на должность спортивного директора клуба «Спартак» объявил сегодня, 3 января. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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