Арсен Венгер высказался о назначении экс-скаута «Арсенала» Кахигао в «Спартак»

«Приглашение Кахигао — отличный улов для “Спартака”. Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — сказал Венгер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.