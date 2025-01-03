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Ковтун — о спортдиректоре «Спартака»: Кахигао на слуху у тех, кто занимается трансферами

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора московского клуба.

Источник: Чемпионат.com

«Имя Кахигао на слуху у тех, кто занимается трансферами и подобным. Остальные с ним только знакомятся. Это решение руководства “Спартака”, наверное, совместно с Станковичем. Не знаю, пересекались ли они где-то. Работал в “Арсенале”, это наверняка опытный специалист. Посмотрим, что он сделает в “Спартаке”, — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.

О назначении 55-летнего испанца было объявлено сегодня, 3 января. Ранее эту должность занимал португалец Томаш Амарал.

Спартак