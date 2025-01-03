«В регионах везде “Спартак” и только “Спартак”. Егор Титов — о популярности красно-белых

«Нас помнят болельщики. Я не один такой востребованный — есть ещё Тихонов и Аленичев. Это говорит о том, что болельщиков “Спартака” по всей России очень много. Я видел опрос на одном сайте, что в России более 19% болеют за “Зенит”. Не готов утверждать, что это так. Мы видим по регионам: везде “Спартак”, “Спартак” и только “Спартак”.



Нас сейчас узнают, как раньше? Да, безусловно. “Спартак” 90-х был самой популярной командой в Восточной Европе. Мы во главе с Олегом Ивановичем наследили по всей Европе. За нас болели и переживали», — приводит слова Титова Metaratings.