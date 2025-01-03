Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В регионах везде “Спартак” и только “Спартак”. Егор Титов — о популярности красно-белых

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об уровне популярности московского клуба по всей России, а также рассказал, что его постоянно узнают во время поездок на различные мероприятия.

Источник: Чемпионат.com

«Нас помнят болельщики. Я не один такой востребованный — есть ещё Тихонов и Аленичев. Это говорит о том, что болельщиков “Спартака” по всей России очень много. Я видел опрос на одном сайте, что в России более 19% болеют за “Зенит”. Не готов утверждать, что это так. Мы видим по регионам: везде “Спартак”, “Спартак” и только “Спартак”.

Нас сейчас узнают, как раньше? Да, безусловно. “Спартак” 90-х был самой популярной командой в Восточной Европе. Мы во главе с Олегом Ивановичем наследили по всей Европе. За нас болели и переживали», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, «Зенит» за последние шесть лет шесть раз становился чемпионом России. В данный момент сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в то время как московский «Спартак» располагается на третьем месте. В активе команды из Санкт-Петербурга 39 очков. Красно-белые набрали 37 очков по итогам 18 сыгранных туров.

Спартак