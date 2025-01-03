Шамиль Газизов: в 2025 году хотелось бы, чтобы было поменьше травм

«В 2025 году хотелось бы, чтобы все были здоровы, поменьше травм. Для российского футбола пожелал больше побед, ярких матчей и новых имён, которые блистают каждый год на зелёных полях», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.