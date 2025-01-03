Егор Титов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

«Жду ли возвращения Промеса? Думаю, что Промесу неплохо живётся в Дубае. Москва — великолепный город, зато в Дубае весь год тепло. В финансовом отношении он уже заработал своё в карьере. Самое главное, чтобы вся эта история закончилась. Уголовное дело неприятное.



Уже год Промес не играет на высоком уровне. За это время он не помолодел и не стал быстрее. Год — это долгий простой, это скажется. Конкуренцию тоже никто не отменял. Есть Маркиньос, который неплохо себя показывал. Захочет Промес сидеть на лавке? Как он будет себя вести? Есть лидеры, которые не умеют переносить, когда сидят на скамейке. Были случаи, когда игроки в таком положении портили атмосферу в клубе», — приводит слова Титова Metaratings.