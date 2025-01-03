Гендиректор «Пари НН» выразил сожаление, что клуб не подписал Артёма Дзюбу

«Лично я жалею, что Дзюба в своё время к нам не перешёл. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учётом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к “Пари НН”, — приводит слова Мелик-Гусейнова “РБ Спорт”.