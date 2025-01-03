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Гендиректор «Пари НН» выразил сожаление, что клуб не подписал Артёма Дзюбу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что сожалеет о неудавшемся трансфере нападающего Артёма Дзюбы.

Источник: Чемпионат.com

С осени 2024-го Артём выступает за тольяттинский «Акрон». Ранее форвард играл за «Локомотив».

«Лично я жалею, что Дзюба в своё время к нам не перешёл. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учётом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к “Пари НН”, — приводит слова Мелик-Гусейнова “РБ Спорт”.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

Акрон
Пари Нижний Новгород