Слуцкий — об Акинфееве: он богом поцелованный футболист

«Богом поцелованный футболист — это Игорь Акинфеев. Я думаю, что именно в остроте восприятия его таланта, когда ты это видишь, как я видел, как мяч мог залететь в наши ворота на “Олд Траффорд”, Игорь, наверное, был самым ярким. Потому что, когда он ловил кураж, и даже на тренировках ему было невозможно забить.



Ты понимаешь, что, что бы ни произошло, при любых обстоятельствах он не пропустит. Он понимал уровень масштаба своей личности и всё-таки, хоть и болезненно, но держал себя в руках», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.