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Александр Кержаков назвал самый сильный «Зенит» на своей памяти

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказал своё мнение о том, какой состав санкт-петербургского клуба был лучшим за его карьеру.

Источник: Чемпионат.com

Кержаков завершил профессиональную игровую карьеру в «Зените» в 2017 году.

— В 2010—2012 был самый сильный «Зенит». Ещё до прихода Халка. Мы были на равных с участником ¼ финала Лиги чемпионов. Я разговаривал с Олегом Кузьминым, и он говорил: «Тогда с вами даже сыграть вничью было удачей».

— И русские были сильные, и легионеры сильные.

— Вот такой симбиоз был, — сказал Кержаков на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

После 18 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого также 39 очков.

Зенит