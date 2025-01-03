Александр Кержаков назвал самый сильный «Зенит» на своей памяти

— В 2010—2012 был самый сильный «Зенит». Ещё до прихода Халка. Мы были на равных с участником ¼ финала Лиги чемпионов. Я разговаривал с Олегом Кузьминым, и он говорил: «Тогда с вами даже сыграть вничью было удачей».