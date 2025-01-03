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Кержаков: «Меня звали в “Спартак”. Но от Романцева я услышал только два слова»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своих отношениях с легендарным тренером Олегом Романцевым в бытность игроком.

Источник: РИА "Новости"

Романцев тренировал сборную России до июля 2002 года и при нем Кержаков успел провести за национальную команду лишь один официальный матч — в июне на ЧМ-2002 против Бельгии.

— Были ли возможности перейти в «Спартак»?

— Звали, да.

— Когда был Романцев?

— Позже. Не было такого, что «переходишь в “Спартак”, и мы берем тебя в сборную». Я разговаривал с Олегом Ивановичем один раз в жизни — когда он выпустил меня на замену. Сейчас мы, конечно, общаемся, у нас даже были совместные интервью. Но целенаправленно как игрок от него в мой адрес я услышал два слова: «Меняешь Карпина», — сказал Кержаков в интервью «СБГ Шоу».

Спартак