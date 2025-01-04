Черчесов считает, что Дзюба способен установить бомбардирский рекорд до конца сезона

«То, чего я от него ожидал, то и вижу — Артём игрок, который любой команде может приносить пользу. Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован, всё остальное на сегодня у него есть.



Рекорд? Почему нет? Он готов, сезон продолжается. Мы ждём второй круг, и я ему этого желаю», — приводит слова Черчесова ТАСС.