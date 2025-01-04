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Романцев назвал лучшего футболиста РФ 2024 года: «На фоне гнилых разговоров о тренировках с бразильцами»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал имя лучшего отечественного футболиста в прошедшем 2024 году.

Источник: Соцсети

«Уверен, что никого не удивлю, если соглашусь со своими друзьями Валерием Газзаевым и Валерием Карпиным, среди всех остальных выделивших Александра Головина. Я не очень часто вижу его в составе “Монако”, но то, как уверенно он выглядит в сборной, чувствует и понимает игру, позволяет считать его настоящим профессионалом высокого уровня. А последний приезд в сборную на фоне гнилых разговоров, что вместо этого лучше тренироваться с бразильцами, говорит еще и о том, что Александр — порядочный, преданный России и футболу человек», — заявил Романцев в интервью «СЭ».

В нынешнем сезоне 28-летний Александр Головин провел за французский «Монако» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость россиянина оценивается в 30 миллионов евро по версии Transfermarkt.

В сентябре полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил о вызове в сборную России следующее: «Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет».

Спартак
Монако