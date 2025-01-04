Романцев назвал лучшего футболиста РФ 2024 года: «На фоне гнилых разговоров о тренировках с бразильцами»

«Уверен, что никого не удивлю, если соглашусь со своими друзьями Валерием Газзаевым и Валерием Карпиным, среди всех остальных выделивших Александра Головина. Я не очень часто вижу его в составе “Монако”, но то, как уверенно он выглядит в сборной, чувствует и понимает игру, позволяет считать его настоящим профессионалом высокого уровня. А последний приезд в сборную на фоне гнилых разговоров, что вместо этого лучше тренироваться с бразильцами, говорит еще и о том, что Александр — порядочный, преданный России и футболу человек», — заявил Романцев в интервью «СЭ».