Почему легендарному футболисту СССР больше не платят олимпийскую стипендию? Оказывается, он сам во всем виноват

«Каждый год нам нужно документально подтверждать, кто где находится, жив ли вообще. А Игорь как уехал работать в Молдову, так там и остался. Возможно, не собрал все нужные бумажки — его и вычеркнули из списков, — говорил Прудников. — Если бы приехал, хотя бы временную регистрацию сделал, может, и получал бы стипендию. А он только раз прилетел на встречу — разве за два дня успеешь все оформить? Теперь из Молдовы в Россию еще сложнее стало добраться — сами знаете (прямого авиасообщения между Кишиневом и Москвой сейчас нет. — Прим. Sport24).



Когда Добровольский там сборную тренировал, меня из РФС спрашивали: “Где находится человек?” Посоветовал позвонить в молдавскую федерацию. Но кто этим будет заниматься? Если сам о себе не позаботишься — никто не позаботится. Тем более с каждым годом разные бумаги нужно собирать, еще и оригиналы предоставлять. Но тот же Игорь Скляров, например, все оформил и получает стипендию в США».