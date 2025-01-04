Почему легендарному футболисту СССР больше не платят олимпийскую стипендию? Оказывается, он сам во всем виноват

В 1988 году полузащитник московского «Динамо» Игорь Добровольский был одним из лидеров легендарной сборной СССР, взявшей под руководством Анатолия Бышовца золотые медали на Олимпиаде в Сеуле. В финале наши парни обыграли техничных бразильцев благодаря голу с пенальти нападающего московского «Торпедо» Юрия Савичева.
После той победы все футболисты сборной СССР (в том числе и Добровольский) стали получать олимпийскую стипендию. Ее выплачивали и после распада страны — однако, размер суммы сильно отличался в бывших советских республиках.
«Гела Кеташвили не жалуется. Грузинская федерация вроде бы выплачивает олимпийскую стипендию, — рассказывал экс-вратарь сборной СССР Алексей Прудников. — Только ее размер в разных странах — бывших республиках — отличается. В России, например, она составляет 52 тысячи рублей в месяц. У всех олимпийских чемпионов в России правительственная стипендия одинаковая. У серебряных, бронзовых медалистов — естественно, меньше».
В интервью «Чемпионату» именно Добровольский жаловался, что больше не получает олимпийскую стипендию. Напомним, что после окончания карьеры футболиста Игорь осел в Кишиневе, где долгое время возглавлял сборную Молдовы и тренировал ряд местных клубов.
«Олимпийская медаль есть. Некоторым чиновникам выслал фото. Четвертый год не платят олимпийскую стипендию, — говорил Добровольский в августе 2022-го. — Все получают, а я — нет. Когда мне назвали одну причину, я перестал спрашивать насчет остальных. Сказали, что внутренний российский паспорт у меня просрочен. Ну я и отослал им фото медали и первой страницы паспорта. Менять его положено в 45 лет, а я в 46 поменял. И теперь он уже никогда не может быть просроченным. Видимо, с моим характером я неудобен или неугоден. А может, не заслужил и нужно было не шесть, а девять голов на Олимпиаде забить?».
Вратарь Алексей Прудников, который после Олимпиады стал главным связующим звеном чемпионов Сеула, в интервью «Чемпионату» объяснил, почему Добровольский перестал получать стипендию. Оказывается, Игорь сам во всем виноват.
«Каждый год нам нужно документально подтверждать, кто где находится, жив ли вообще. А Игорь как уехал работать в Молдову, так там и остался. Возможно, не собрал все нужные бумажки — его и вычеркнули из списков, — говорил Прудников. — Если бы приехал, хотя бы временную регистрацию сделал, может, и получал бы стипендию. А он только раз прилетел на встречу — разве за два дня успеешь все оформить? Теперь из Молдовы в Россию еще сложнее стало добраться — сами знаете (прямого авиасообщения между Кишиневом и Москвой сейчас нет. — Прим. Sport24).
Когда Добровольский там сборную тренировал, меня из РФС спрашивали: “Где находится человек?” Посоветовал позвонить в молдавскую федерацию. Но кто этим будет заниматься? Если сам о себе не позаботишься — никто не позаботится. Тем более с каждым годом разные бумаги нужно собирать, еще и оригиналы предоставлять. Но тот же Игорь Скляров, например, все оформил и получает стипендию в США».
Денис Лебеденко