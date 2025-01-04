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В «Пари НН» заявили о продлении контракта с Романцевым до конца 2025 года

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о продолжении сотрудничества с советником клуба Олегом Романцевым.

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

«На текущий год контракт с Олегом Романцевым продлен. Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером. И в будущем еще будем радовать болельщиков новыми совместными проектами. Новые функции Олега Ивановича в клубе? Мы будем обсуждать дополнительные функции вместе с ним. На данный момент такой разговор не состоялся», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

70-летний Романцев занимает пост советника нижегородского клуба с декабря 2023 года. Предыдущий его контракт с клубом был рассчитан до конца 2024 года.

Пари Нижний Новгород