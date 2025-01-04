Агент Батракова ответил на слухи об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива»

«Контактов с “Манчестер Сити” не было. Оттуда никто не выходил ни на “Локомотив”, ни на нас», — заявил агент в интервью РБ Спорт.



В нынешнем сезоне 19-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.