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Агент Батракова ответил на слухи об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту, полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову, со стороны английского «Манчестер Сити».

Источник: Sport24

«Контактов с “Манчестер Сити” не было. Оттуда никто не выходил ни на “Локомотив”, ни на нас», — заявил агент в интервью РБ Спорт.

В нынешнем сезоне 19-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Локомотив
Манчестер Сити