Сергей Юран: за исключением «Ростова» и «Рубина», никто не обезопасил себя от зоны вылета

«Во второй части сезона будет интересно. В верхней части таблицы четыре или пять команд будут бороться за чемпионство. “Краснодар” и “Зенит” оступились в концовке, “Спартак” поджал. Но будет интересная борьба и в нижней части таблицы. За исключением “Ростова” и “Рубина”, никто не обезопасил себя от зоны вылета и переходных матчей», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.