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Квинси Промес оставил неоднозначное послание болельщикам «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес двусмысленно прокомментировал пост с поздравлением его с днём рождения от клуба в социальных сетях и заинтриговал фанатов.

Источник: Чемпионат.com

Футболист оставил под постом комментарий в виде эмодзи часов и сердца в красном цвете. Некоторые болельщики расценили это как намёк на скорое возвращение Промеса в «Спартак».

Ранее появилась информация от источников из окружения футболиста, что очередное слушание по его делу состоится в конце января, после которого, возможно, Промесу разрешат выезд из Дубая.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России, а также Суперкубок России, в 2022 году — Кубок России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед». Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

Спартак