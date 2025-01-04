СМИ: футболист Вендел может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно

ТАСС, 4 января. Бразильский полузащитник Вендел может покинуть петербургский футбольный клуб «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Жоао ван Бойсен на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, футболистом интересуются бразильские «Ботафого» и «Палмейрас», который уже провел предварительные переговоры о трансфере игрока. Приоритетным в зимнее трансферное окно для «Палмейраса» является переход полузащитника английского «Фулхэма» Андреаса Перейры, но если не удастся осуществить эту сделку, то бразильский клуб вернется к варианту с игроком «Зенита».
Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также полузащитник выступал за бразильский «Флуминенсе» и португальский «Спортинг», став с клубом чемпионом Португалии. В августе Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2027/28.