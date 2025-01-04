СМИ: футболист Вендел может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно

По информации источника, футболистом интересуются бразильские «Ботафого» и «Палмейрас», который уже провел предварительные переговоры о трансфере игрока. Приоритетным в зимнее трансферное окно для «Палмейраса» является переход полузащитника английского «Фулхэма» Андреаса Перейры, но если не удастся осуществить эту сделку, то бразильский клуб вернется к варианту с игроком «Зенита».