Губерниев — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Позор на всю Россию, он в тюрьме должен сидеть»

«Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Он уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем?



Если в “Спартаке” циничные люди, тогда пусть приглашают. Но, я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать приглашение Промеса, каким бы он ни был футболистом», — приводит слова Губерниева matchtv.ru.