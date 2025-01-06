Почему Галицкий никогда не ругает власть. Владелец «Краснодара» честно все объяснил

«Хотим мы этого или нет, бизнес подчинен политике. Во всем мире, не только в России. Разве Mastercard и Visa хотели применять к нам санкции? Когда вопрос касается не моего бизнеса, а политики, я спокойно беру попкорн, сажусь на диван и иногда пригибаюсь — чтобы пулей не задело. Если от тебя ничего не зависит, зачем париться? Наверное, политические решения не всегда рациональны. А париться, когда от тебя ничего не зависит, бестолково, это не приносит удовольствия», — сказал Галицкий в интервью Sports.ru.