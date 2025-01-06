Почему Галицкий никогда не ругает власть. Владелец «Краснодара» честно все объяснил

Если вы активно следили за владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, то наверняка знаете, что о власти и политике он высказывается неохотно. Конечно, бизнесмен выражал несогласие с некоторыми действиями политиков — например, с введением Fan ID. Но при этом никого открыто не критиковал. Хотя в футболе Галицкий никогда за словом в карман не лезет — от него частенько доставалось российским судьям.
Почему же владелец «Краснодара» сторонится политики? Ответ на этот вопрос он дал еще в далеком 2011 году, искренно объяснив свою позицию.
«У нас модно ругать власть. А я не ругаю и не хвалю. Потому что у меня есть своя маленькая страна — 100 тысяч человек, делающая меня независимым. Внутри нее я пробую насадить законы, которые считаю справедливыми и важными, но при этом они не должны идти вразрез с общечеловеческими вещами», — говорил Галицкий, когда еще владел «Магнитом».
А спустя три года владелец «Краснодара» чуть подробнее объяснил свою позицию.
«Хотим мы этого или нет, бизнес подчинен политике. Во всем мире, не только в России. Разве Mastercard и Visa хотели применять к нам санкции? Когда вопрос касается не моего бизнеса, а политики, я спокойно беру попкорн, сажусь на диван и иногда пригибаюсь — чтобы пулей не задело. Если от тебя ничего не зависит, зачем париться? Наверное, политические решения не всегда рациональны. А париться, когда от тебя ничего не зависит, бестолково, это не приносит удовольствия», — сказал Галицкий в интервью Sports.ru.
И уточнил: «Если не можешь повлиять на государство, надо о себе подумать. Я стараюсь, чтобы у меня в компании были справедливые, честные законы. А в ней работает 130 тыс. человек. Это наш вклад, чтобы страна менялась», — говорил Галицкий о «Магните».
Вероятно, сейчас он придерживается такой же стратегии в «Краснодаре».
Богдан Горбунов