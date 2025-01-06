Кафанов охарактеризовал Карпина двумя словами

«Неуёмная энергия. Может работать сутками без перерыва. Невероятная уверенность в себе, которая передаётся игрокам. Никогда не унывает после поражений. За тот период, что мы работаем вместе с Валерием Георгиевичем, он стал тренером, который может решать самые большие задачи. Мне с ним работается легко и комфортно», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».