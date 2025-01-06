Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Акинфеев составил собирательный портрет идеального футболиста РПЛ

Голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев для клубных соцсетей составил собирательный портрет идеального футболиста Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Он выбрал лучших игроков в истории РПЛ по шести критериям:

  • Правая нога — Дмитрий Лоськов;
  • Левая нога — Даниэл Карвальо;
  • Игра головой — Кевин Кураньи;
  • Интеллект — Алан Дзагоев;
  • Лучший удар — Халк;
  • Лучшая скорость — Ивица Олич.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 784 матча, в которых пропустил 710 мячей. В 325 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

ЦСКА