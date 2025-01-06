Игорь Акинфеев составил собирательный портрет идеального футболиста РПЛ

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 784 матча, в которых пропустил 710 мячей. В 325 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.