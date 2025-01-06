Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска — Goal

По информации СМИ, Вендел не хочет возвращаться в российскую команду, так как футболист желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб. Главной проблемой является высокая трансферная стоимость, которую «Зенит» хочет запросить у потенциального покупателя бразильца, — около € 20 млн.