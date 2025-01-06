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«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Астаной» на втором сборе в ОАЭ

Московский «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Астаной» в ходе подготовки к возобновлению сезона. Об этом сообщают казахские СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Матч состоится в на втором подготовительном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, где «Астана» будет находится с 18 января по 2 февраля.

Напомним, «Спартак» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Турнир пройдёт в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах с 30 января по 11 февраля.

К зимней паузе в Российской Премьер-Лиге лидирует «Краснодар», набравший 39 очков за 18 матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», который заработал 37 очков за 18 матчей.

Спартак