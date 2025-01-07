«Спартак» объявил имена соперников на зимних сборах

Второй сбор красно-белых пройдёт в Дубае, на нём «Спартак» проведёт матч с казахстанской «Астаной» 2 февраля. Напомним, в ОАЭ красно-белые также примут участие в Зимнем кубке РПЛ. 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля — против московского «Динамо», а 10 или 11 февраля — с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.