Брат Семака играл в ЦСКА, но бросил все в 25 лет. Отказался даже от своего имени: где он сейчас?

«Он уже батюшка, может служить. Так как он иеромонах, он никогда не был женат и не будет. Его решение о монашестве было достаточно неожиданным, но он так решил сам. Нужно его просто знать, он такой же, как наша бабушка, которая всегда была для меня примером. Николай похож на нее по смирению, по трудолюбию, по скромности, поэтому его желание меня не удивило», — рассказал Семак в 2019-м.