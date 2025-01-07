Брат Семака играл в ЦСКА, но бросил все в 25 лет. Отказался даже от своего имени: где он сейчас?

Тренер «Зенита» Сергей Семак родился в маленькой деревне в Луганской области. У него четыре брата — двое старших и двое младших. Кроме Сергея, никто публичной личностью не стал, но самая необычная судьба — у младшего Николая.
Братьев с детства приобщила к православию бабушка, что сильно на них повлияло. Семак ходит в церковь, исповедуется, а в начале карьеры тренера даже запрещал игрокам ругаться матом:
«Единственным проводником православия в детстве была моя бабушка, с которой я проводил много времени и которую очень любил. Она учила меня. Утренняя и вечерняя молитва — это было ее очень строгое правило. Она вела практически монашеский образ жизни, только в миру».
Больше всего молитвы с бабушкой повлияли на брата Николая. В 2011-м, когда ему было 25 лет, он приехал трудником в монастырь. А в 2015-м постригся в монахи, отказавшись от мирской жизни.
Семья тяжело приняла это решение, но со временем смирилась. Понял решение и брат Сергей, который больше не называет Николая по имени. Теперь он меромонах Александр — и просит не называть себя по-старому.
«Он уже батюшка, может служить. Так как он иеромонах, он никогда не был женат и не будет. Его решение о монашестве было достаточно неожиданным, но он так решил сам. Нужно его просто знать, он такой же, как наша бабушка, которая всегда была для меня примером. Николай похож на нее по смирению, по трудолюбию, по скромности, поэтому его желание меня не удивило», — рассказал Семак в 2019-м.
Братья редко видятся — только когда Семак приезжает в монастырь в Ленинградской области. Забавно, но в детстве Николай тоже занимался футболом: несколько лет провел в спортинтернате, а потом тренировался в детской школе ЦСКА. Большим футболистом не стал, хотя из его возраста выросли крепкие профессионалы — например, Иван Таранов, игравший в ЦСКА и «Крыльях Советов».
«Играл в полузащите, как и все братья, занимался у Дмитрия Васильевича Митрофанова, Сергея Алексеевича Фомина. Потом Валера Минько нас тренировал», — вспоминал Николай.
В юности младший Семак болел за киевское «Динамо», а любимым футболистом называл Андрея Шевченко. Однажды Сергей привез брату футболку украинца — для Николая это была огромная радость. Но в футболе не получилось: после окончания школы ЦСКА Николай выступал в «Реутове», «Истре» и «Нике», но нашел себя в церковной жизни.
Денис Лебеденко